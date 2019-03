La neige fait son retour sur le massif vosgien

Dans les Vosges, la neige a pointé son nez à six jours du printemps. Jusqu'à dix centimètres de neige sont tombées au Champ du Feu le 13 mars 2019. La déneigeuse ainsi que les pelles à neige ont dû reprendre du service. A cause des conditions météorologiques dignes d'un mois de janvier, la vie des habitants tourne au ralenti. Ce sujet a été diffusé dans le journal télévisé de 13h du 14/03/2019 présenté par Jean-Pierre Pernaut sur TF1. Vous retrouverez au programme du JT de 13h du 14 mars 2019 des reportages sur l'actualité politique économique, internationale et culturelle, des analyses et rebonds sur les principaux thèmes du jour, des sujets en régions ainsi que des enquêtes sur les sujets qui concernent le quotidien des Français.