La neige en Haute-Loire crée un embouteillage monstre

A Pont-Salomon, en Haute-Loire, la neige est tombée brusquement. Les 950 voitures n'ayant pas été averties se sont retrouvées bloquées le long de la RN88 la nuit du 29 octobre 2018. Sur 60 kilomètres, gymnases et salles de fête ont ouvert leur porte pour accueillir les "naufragés". Certains y ont pu passer la nuit tandis que d'autres ont dû affronter une nuit-blanche avant l'arrivée des pompiers.