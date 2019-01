Neige dans les Hautes-Pyrénées : place à la solidarité

Dans les Pyrénées, il est tombé plus d'un mètre de neige par endroits. Ce qui a compliqué l'accès à de nombreux villages. À Aulon, dans les Hautes-Pyrénées, les maisons ont été ensevelies sous 70 centimètres de neige. Faute de bus scolaire, les élèves n'ont pas pu aller à l'école. Si certains ont choisi de rester chez eux, les tous petits ont été accueillis par la nounou du village. Les habitants s'entraident également pour le déneigement. Ce sujet a été diffusé dans le journal télévisé de 13h du 24/01/2019 présenté par Jean-Pierre Pernaut sur TF1. Vous retrouverez au programme du JT de 13h du 24 janvier 2019 des reportages sur l'actualité politique économique, internationale et culturelle, des analyses et rebonds sur les principaux thèmes du jour, des sujets en régions ainsi que des enquêtes sur les sujets qui concernent le quotidien des Français.