Neige en Île-de-France : la RN 118 fermée à la circulation

La route nationale 118, entre le pont de Sèvres et la commune des Ulis, a été fermée dans les deux sens ce 22 janvier 2019. Celle-ci a été coupée suite à la décision du préfet de police de Paris. Les communes qui bordent la nationale avaient déjà pris leurs dispositions en mettant en place des itinéraires de substitution.