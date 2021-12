Neige : la nuit de galère des automobilistes sur l'A89

Des automobilistes se sont retrouvés piégés par la neige sur l'A89. Ils y sont restés pendant plusieurs heures, jusqu'à 21 kilomètres de bouchon. Certains ont été hébergés dans des communes environnantes. Le contraste est saisissant ce lundi matin. L'A89 ne pose plus la moindre difficulté, contrairement à hier soir au même endroit. Dès la nuit tombée, la neige a paralysé tout le trafic. Avec une file de voitures à l'arrêt qui semblait interminable, entre le va-et-vient des déneigeuses et celui des dépanneuses, la plupart des automobilistes ont été immobilisés pendant plusieurs heures. Vers 22h30, la Croix-Rouge a distribué plusieurs centaines de plateaux repas. Entre colère et exaspération, la solidarité entre automobilistes s'organise. Dès 23h et jusqu'à une heure du matin, les voitures peuvent enfin partir une à une. Ce lundi matin dans la salle des fêtes de Noirétable, Fabien est le dernier à repartir. Il y a passé la nuit après avoir eu un accident. TF1 | Reportage G. Frixon, E. Vinzent, C. Olive