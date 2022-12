Neige : l’Angleterre ralentit

Ils sont bloqués toute la nuit, avant même de pouvoir enregistrer leurs bagages. Il y a trop de neige sur les pistes de l'aéroport de Stansted, au nord de Londres. Certains rentrent chez eux à pied. En voiture, c'est plus risqué. Il y a dix centimètres de neige, quinze par endroits et du verglas aussi. La circulation est perturbée dans tout le sud du pays. Sur l'autoroute, il est impossible d'avancer. Bien plus tragiques, ce dimanche, près de Birmingham, plusieurs enfants jouaient sur un lac gelé quand la glace a cédé. "Nos équipes ont plongé et ont sorti le premier enfant. Puis, nos sauveteurs ont récupéré trois autres enfants", explique Richard Stanton, chef du service des pompiers du comté de West Midlands. Trois d'entre eux n'ont pas survécu. Les recherches continuent pour retrouver d'autres enfants qui auraient pu tomber dans le lac. TF1 | Reportage F. de Juvigny