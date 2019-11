Neige : l'Ardèche privée d'électricité et de chauffage

Ce matin du 15 novembre 2019, les habitants de Saint-Désirat, en Ardèche, se sont réveillés engourdis par la neige. Près de quinze centimètres de neige se sont abattus sur ce village, endommageant des lignes électriques. De nombreux foyers ont donc été privés d'électricité et cela pourrait durer jusqu'en soirée. Une situation tenable la journée, mais redoutée la nuit en raison du manque de chauffage. Certains prévoient ainsi de rejoindre les villages voisins pour passer la nuit. Ce sujet a été diffusé dans le journal télévisé de 13h du 15/11/2019 présenté par Jean-Pierre Pernaut sur TF1. Vous retrouverez au programme du JT de 13h du 15 novembre 2019 des reportages sur l'actualité politique économique, internationale et culturelle, des analyses et rebonds sur les principaux thèmes du jour, des sujets en régions ainsi que des enquêtes sur les sujets qui concernent le quotidien des Français.