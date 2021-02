Neige : les difficultés sur les routes en Bretagne

En Bretagne, les flocons vont tomber davantage et l'on attend jusqu'à 15 cm de neige localement. Et sûrement, sur les routes, ça va être compliqué. Ça l'est déjà d'ailleurs pour les transports scolaires qui, depuis ce mardi matin, sont interdits. Pour se rendre à l'école, les élèves viennent donc à pied s'ils le peuvent. Cet après-midi, des saleuses vont se départager sur les principales routes de Bretagne, une soixantaine d'engins qui sont déjà déployés. Sept mille tonnes de sel sont également en réserve pour venir en aide aux automobilistes qui pourraient être coincés dans la neige en toute fin de soirée. Il faut surtout savoir que cette neige qui va tomber jusqu'au milieu de la nuit pourrait rester pendant plusieurs jours. Pour cause, des températures négatives sont attendues dans la région.