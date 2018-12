La neige peine à s'installer dans les Vosges

Ce 17 décembre 2018, il ne reste plus que quelques trottoirs à déneiger dans les rues de Grendelbruch, dans le Bas-Rhin. La veille, les toits étaient pourtant recouverts d'une épaisse couche de neige. Ce n'est qu'à 1 000 mètres d'altitude que la neige s'accroche au sol mais cette fois encore, elle est moins importante par rapport aux années précédentes. Avec le retour de la douceur, ce paysage tout blanc risque de disparaître dans les prochains jours. Ce sujet a été diffusé dans le journal télévisé de 13h du 17/12/2018 présenté par Jean-Pierre Pernaut sur TF1. Vous retrouverez au programme du JT de 13h du 17 décembre 2018 des reportages sur l’actualité politique économique, internationale et culturelle, des analyses et rebonds sur les principaux thèmes du jour, des sujets en régions ainsi que des enquêtes sur les sujets qui concernent le quotidien des Français.