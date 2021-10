Neige : premiers flocons dans les Alpes

Elle s’invite déjà. Cela vous surprend sans doute, mais pas eux. Ils ont même déjà leurs costumes de moniteurs. Mais avant de dévaler les pentes, Jérémy doit prendre soin de ses 50 Tarines qui ont les sabots dans la neige. Les chèvres d’Antoine, elles, sont bien au chaud. L’éleveur les a rentrées mardi soir. Il n’est plus question pour lui de les laisser dehors. Des montagnards qui, comme chaque année ou presque, ont l’impression de sauter une saison, de l’été à l’hiver. Pour Lise, c’est déjà l’heure de faire les tout derniers fromages d’alpage de la saison. À 1 800 mètres, on a l’impression de se retrouver en plein mois de janvier, avec des tempêtes de neige et -1 °C. Certains ont même rallumé les radiateurs. Mais à entendre les locaux, cette neige était juste le cadeau du jour. "Il annonce beau derrière, alors on ne se tracasse pas", explique l’un d’entre eux. Et comme l’affirme un autre, "c’est toujours plaisant de voir la neige".