Neige : quand elle arrive en ville

Une fine couche de neige enveloppe les centres-villes. Pour autant, ce mardi matin, les Lyonnais n'ont pas vraiment le temps de l'admirer. Ils partent au travail à pied ou à vélo, car aucun bus ne circule. L'essentiel, c'est d'essayer. En effet, pour aller en voiture, les routes de la région sont bien plus périlleuses. Il y a eu quelques carambolages et des kilomètres de bouchons pour accéder à Grenoble ou à Lyon. Les déneigeuses sont pourtant passées, mais en matière de salage, on n'est jamais mieux servi que par soi-même. Une dame est en train de déneiger le trottoir pour ne pas que quelqu'un se blesse. À l'heure de la rentrée des classes, beaucoup d'élèves manquent à l'appel. C'est presque de la poudreuse qu'on retrouve sur les hauteurs de la ville. Cependant, les habitants n'ont pas le cœur à faire du ski. Cela fait deux heures que cet artisan, lui, aurait dû commencer à travailler. Certains ont même dû renoncer à se déplacer pour le travail, parce qu'ils n'ont pas pu sortir leurs voitures. En attendant, on profite de la neige pendant qu'elle est encore là. TF1 | Reportage G. Charnay, E. Nappi, S. Thizy