La neige reste abondante en montagne

A L'Espérou dans le Gard, la neige reste très abondante et les routes sont glissantes. Les voitures mais également les déneigeuses ont du mal à rouler. Les habitants ressortent leurs pelles et leurs grattoirs. Dans la seule nuit du dimanche dernier, 40 centimètres de neige sont tombés. Ce sujet a été diffusé dans le journal télévisé de 13H du 15/01/2018 présenté par Jean-Pierre Pernaut sur TF1.