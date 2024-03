Neige : retour au sommet dans les Alpes-de-Haute-Provence

Dans les Alpes-de-Haute-Provence, au cœur de la vallée de la Blanche, les remontées mécaniques sont à peine ouvertes que les premiers vacanciers sont déjà sur les pistes. Des flocons un peu tardifs certes, mais arrivés juste à temps pour ces vacanciers provençaux. Près de quinze centimètres de neige sont tombés depuis vendredi sur la station du Grand Puy, située à 1 400 mètres d'altitude. De quoi rassurer son directeur : "ces dernières chutes de neige ont redonné un peu le sourire à toutes les équipes et surtout à tous les vacanciers qui attendaient cette neige avec impatience. Le froid est revenu, les vacanciers sont là. La fin de saison s'annonce belle". Une belle fin de saison pour la quinzaine de salariés permanents, mais aussi pour ce restaurateur, qui peut accueillir jusqu'à 300 clients pour déjeuner. "Avec la météo d'aujourd'hui, on a toujours cette épée de Damoclès sur la tête. Aujourd'hui, on a la neige. On va essayer de faire le mieux. On voit que les réservations reprennent le dessus, le téléphone sonne un peu plus. Tous les feux sont ouverts pour faire de belles vacances de février. Dès lundi, de nouvelles chutes de neige sont attendues. Les vacanciers ont quant à eux jusqu'au 17 mars pour profiter de la station. TF1 | Reportage E. Binet, F. Miara