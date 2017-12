La neige et le soleil font le bonheur des randonneurs dans les Pyrénées

Ces derniers jours, dans la vallée d'Orgeix, en Ariège, environ 30 cm de neige sont tombés. Le soleil, lui aussi, a été au rendez-vous. Il a décidé d'inonder de chaleur l'ensemble du plateau de montagne, habitué aux températures négatives. Villageois et animaux de la ferme ont décidé de profiter d'une belle journée dehors, tandis que les randonneurs, eux, démarrent leur saison de sport d'hiver. Plusieurs stations de ski ont ouvert ce week-end du 2 décembre. Ce sujet a été diffusé dans le journal télévisé de 13h du 04/12/2017 présenté par Jean-Pierre Pernaut sur TF1. Vous retrouverez au programme du JT de 13h du 4 décembre 2017 des reportages sur l’actualité politique économique, internationale et culturelle, des analyses et rebonds sur les principaux thèmes du jour, des sujets en régions ainsi que des enquêtes sur les sujets qui concernent le quotidien des Français.