Neige sur autoroute, le portique bloque les poids lourds

C'est un scénario qui se rejoue presque chaque hiver. Neige sur l'autoroute, camion en portefeuille, et des centaines de naufragés qui passent la nuit dans leur voiture. Depuis ce mardi matin, voici ce qui est testé pour l'éviter. Il y a des panneaux lumineux sur des kilomètres pour signaler aux camions qu'ils ne doivent pas prendre l'A40. Si vous n'avez toujours pas compris le message, en tout dernier recours, il y a un portique qui interdit le passage aux véhicules hauts de plus de trois mètres, c'est-à-dire les poids lourds et les bus. Il ne faut pas s'engager là parce que juste après c'est l'A40 et il neige à quelques kilomètres. Malgré cela, ils étaient nombreux ce mardi matin à tenter de s'y aventurer. Résultat, des scènes périlleuses. Les poids lourds reculent en pleine autoroute. Après de longues minutes, les gendarmes arrivent enfin pour les délivrer. La société d'autoroute se veut rassurante. Il faut encore de la pédagogie pour que le dispositif soit efficace. TF1 | Reportage G. Charnay, D. Paturel