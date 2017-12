La neige est tombée abondamment dans le Nord

Il neige fortement dans le Nord ce lundi 11 décembre et cela va continuer tout l'après-midi. Avec les vents et la chute de température, la situation risque de se compliquer. 6 000 collégiens et lycéens ont dû rentrer chez eux à cause des difficultés de circulation sur les routes. Ce sujet a été diffusé dans le journal télévisé de 13h du 11/12/2017 présenté par Jean-Pierre Pernaut sur TF1. Vous retrouverez au programme du JT de 13h du 11 décembre 2017 des reportages sur l’actualité politique économique, internationale et culturelle, des analyses et rebonds sur les principaux thèmes du jour, des sujets en régions ainsi que des enquêtes sur les sujets qui concernent le quotidien des Français.