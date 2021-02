Neige : travailleurs et écoliers s'adaptent aux flocons dans la Manche

La commune de Mortain-Bocage se réveille recouverte de blanc. Plus de dix centimètres de neige sont étalés par endroits, et cela ne déplaît pas aux habitants. "C'est tout calme, tout respire. On est vraiment en dehors de la vie", témoigne une habitante. Il n'y a aucun transport scolaire dans la région ce mercredi. Certains cours ne sont pas assurés. La journée s'annonce plutôt tranquille. Stéphane, lui, ne chôme pas. L'homme va travailler cet après-midi. En effet, il doit d'abord déneiger sa rue, mais garde le sourire. "On a du mal à circuler pour aller au travail. Ce n'est pas facile", confie-t-il. D'autres privilégient les sorties à pied. Mais il faut rester prudent, car même en cherchant le journal, une mésaventure est vite arrivée. À quelques mètres de là, la beauté de la nature se révèle sous une épaisse couche de neige. De quoi voyager tout en restant en Normandie. Avec les températures négatives, la neige ne devrait pas disparaître cette semaine.