Neige-verglas : 18 départements en alerte

Ce nouveau véhicule d’intervention va saler ses premiers kilomètres de route cette nuit. En Seine-Maritime, la DIR Nord-Ouest sera en action sur 300 km d’autoroutes et de routes nationales. Dès les premières gouttes d’eau, l’objectif sera d’empêcher que cela ne devienne du verglas. Ce sel, sur ces images, est stocké à l’abri, dans différents secteurs du département. Presque 3 000 tonnes sont à disposition. Demain, quinze centimètres de neige pourraient tomber par endroits. À Yvetot, dans les terres, les habitants se préparent à une journée compliquée : "On évite de rouler à deux roues, et puis on roule doucement" ; "On se prépare. On fait les courses aujourd’hui pour avoir de quoi ne pas sortir demain". La région de Normandie a annoncé ce mardi matin que les transports scolaires ne seraient pas assurés sur l’ensemble de la région. Pour Hangar Autocars, les 145 véhicules de sa flotte devraient être immobilisés. La journée s’annonce très perturbée et ne devrait pas être la seule. La neige et le verglas sont attendus toute la semaine. TF1 | Reportage G. Thorel, P. Humez