Neige/Verglas : quelles assurances en cas d'accident ? Le 13H à vos côtés

En cette période hivernale, si votre voiture refuse de démarrer, le recours à votre assurance dépend de votre contrat. S'il couvre à la fois les accidents et les pannes, c'est un bon début. Mais attention, certaines garanties prévoient ce qu'on appelle une franchise kilométrique. Si vous vous retrouvez dans le fossé à cause du verglas, vous devez rédiger un constat pour être indemnisé plus rapidement. Si vous n’en avez pas dans votre boîte à gants, vous pouvez télécharger l'application e-constat. Et vous avez cinq jours ouvrables pour le remplir. Si vous percutez un autre véhicule, la garantie assistance prend en charge la dépanneuse. Si l'accident se produit sur l'autoroute, la société qui gère cette autoroute peut aussi vous dépêcher une dépanneuse. Pour le rapatriement, c’est au cas par cas, mais lisez bien votre contrat. Les pneus hiver sont obligatoires jusqu'au 31 mars dans 38 départements. Si vous ne les avez pas au moment de l'accident, votre assurance vous couvre quand même pour les dommages causés au tiers. A. Basar