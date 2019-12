Nettoyage après les intempéries : une solidarité se crée à Mandelieu-la-Napoule

Partout où il y a eu des inondations causées par les intempéries, des milliers de sinistrés continuent de sauver ce qui peut encore l'être. Dans la ville la plus touchée par cette catastrophe, Mandelieu-la-Napoule, un élan de solidarité s'est créé entre les riverains. Les bénévoles sont nombreux à faire le relais pour tout nettoyer. Certains arrivent même de loin pour prêter mains fortes à ces personnes qu'ils ne connaissent pas. Ce sujet a été diffusé dans le journal télévisé de 13h du 03/12/2019 présenté par Jean-Pierre Pernaut sur TF1. Vous retrouverez au programme du JT de 13h du 3 décembre 2019 des reportages sur l'actualité politique économique, internationale et culturelle, des analyses et rebonds sur les principaux thèmes du jour, des sujets en régions ainsi que des enquêtes sur les sujets qui concernent le quotidien des Français.