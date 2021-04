Nettoyage de printemps : l'Oschterputz, une tradition en Alsace

Le moment est enfin arrivé : ouvrir ses fenêtres et commencer le grand ménage du printemps ou encore Oschterputz en alsacien. Très présente dans les villages alsaciens, la tradition consiste à nettoyer méticuleusement des rues et des maisons aux premiers beaux jours. "C'est une pratique assez ancienne qui a plusieurs siècles", explique Yves Jung, maire SE de Wangen (Bas-Rhin). Historiquement, avant la Pâque juive, on débarrassait les foyers des dernières miettes de pain. Aujourd'hui, l'Oschterputz est devenu le prétexte à un nettoyage convivial entre voisins. Une action écologique peu importe l'âge. Pour Anne-Marie, l'hiver a été un peu long. Une occasion pour elle de se débarrasser des objets encombrants qu'elle a accumulé ces derniers mois. Les habitants de Wangen sont partis en petits groupes pour limiter les risques de contamination. Ils ont terminé l'Oschterputz en quelques heures. La tradition est également une occasion pour renouer les liens entre voisins après des mois passés à l'intérieur des maisons.