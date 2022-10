Nettoyage des rivières, les bénévoles appellent à l'aide

Plus il avance au bord de l'eau, plus le désarroi et l'agacement l'envahissent. "Des arbres en travers de la rivière, ça va devenir une véritable catastrophe (...) ils risquent d'être emportés", affirme Youenn Landrein, président de l'AAPPMA. Alors, Youenn et ses volontaires se retroussent les manches. Le chantier du jour, dégager un chêne qui empêche l'eau de s'écouler. Et pourtant, ici, personne n'est jardinier, encore moins forestier. "Si on ne fait rien, on va avoir un envasement de la rivière et une asphyxie de la rivière sous les arbres (...) il n'y aura donc plus de vie à côté", rapporte un bénévole. Mais cette eau, c'est avant tout celle du robinet d'une partie de la commune. Tous ici dénoncent le laisser aller de la collectivité. Mais avec cinq agents pour 1 000 kilomètres de cours d'eau, c'est mission impossible. Sur les terrains privés, ce n'est normalement ni à la commune, ni à la collectivité d'entretenir ces cours d'eau, mais bien aux propriétaires. De leur côté, les bénévoles espèrent la mise en place d'une taxe. Selon eux, quelques euros par foyers suffiraient pour éviter l'abandon des rivières. TF1 | Reportage C. Ebrel, A. Janssens