Nettoyage un mois après les inondations à Béziers

Le travail est colossal. Depuis le dernier épisode cévenol, il y a un mois et demi, les embâcles ralentissent le passage de l'Orb sous le pont de Béziers. "C'est très compacté et ça prend beaucoup de temps", explique Julien Gabriel, employé de l'entreprise TFME-MTF Occitan. Il faudra une semaine pour tout dégager, car le bois s'est accumulé jusqu'au fond du fleuve, à onze mètres de profondeur. Des plongeurs aident les ouvriers en surface et assurent leur sécurité. Pour les Biterrois aussi, le nettoyage était très attendu. En effet, 2 000 habitants vivent en zone inondable. "Il faut bien dégager pour que l'eau puisse circuler au maximum", lance un passant. "C'est un soulagement. On sait que l'Orbe va s'écouler normalement", rajoute un autre. Les travaux vont coûter 30 000 euros à la collectivité, mais sont indispensables. "Si vous laissez trop de bois s'accumuler, le risque, c'est qu'on fragilise l'infrastructure", explique Alain Guerrero, responsable des travaux. Une fois sortis de l'eau, 90% du bois seront revalorisés. Une entreprise va en fabriquer du mobilier en bois flotté. TF1 | Reportage A. Bacot, J.V. Molinier