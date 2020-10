Nettoyer les ravages des inondations : les habitants relèvent les manches

L'état de catastrophe naturelle a été décrété en Conseil des ministres pour toutes les zones dévastées par le passage de la tempête Alex dans les Alpes-Maritimes. À Roquebillière, dans la vallée de la Vésubie, les habitants ne parviennent toujours pas à réaliser qu'une partie du village n'existe plus. Certains sinistrés, dont les maisons ont simplement disparu, ont pu trouver refuge chez leurs voisins. Dans ce chaos exceptionnel, tous sont encore dans un état de choc. Ce sujet a été diffusé dans le journal télévisé de 13H du 07/10/2020 présenté par Jean-Pierre Pernaut sur TF1. Vous retrouverez au programme du JT de 13H du 7 octobre 2020 des reportages sur l’actualité politique, économique, internationale et culturelle, des analyses et rebonds sur les principaux thèmes du jour, des sujets en régions ainsi que des enquêtes sur les sujets qui concernent le quotidien des Français.