Neuf-Brisach, la ville étoile

Une étoile parfaite, un octogone né de l'imagination d'un homme qui a passé sa vie à construire des forteresses. Neuf-Brisach est une ville fortifiée, ceinturée de murs, de fossés, de remparts. Ils n'ont pas bougé depuis 1703 lorsque Louis XIV et Vauban décident d'édifier cette place-forte, juste en face du puissant voisin allemand. Vivre dans une citadelle est sans doute très particulier. Le temps semble s'être arrêté. Comme autrefois par la porte de Belfort, vous arrivez directement dans les douves. Les murailles tricentenaires semblent n'offrir aucune prise au temps. Reste ce dommage de guerre pour le moins original. Vauban aurait souri, ce n'est qu'une égratignure. Si les militaires ne sont plus là depuis bien longtemps, reste des milliers de mètres carrés à exploiter. Murs riment désormais avec peinture, ou comment Vauban rencontre le street art et les gaffeurs. Depuis 2018, le musée de l'art urbain et du street art, le Mausa, a investi les lieux. Après les coups de canon, le coup de foudre. TF1 | Reportage J. Rieg-Boivin, L. Claudepierre, F. Torelli