Neuf jours sans chauffage en raison d'une grève

Depuis son emménagement, il y a neuf jours, c’est la désillusion pour Camille. À cause d’une grève chez le distributeur GRDF, son compteur de gaz n’a pas été mis en service. Alors depuis, pas le choix, c’est le système D. Tout commence le jour de son déménagement, avec la réception d’un simple SMS, lui expliquant la perturbation des interventions à cause de mouvements sociaux. "On ne sait pas si on va pouvoir continuer à être dans l’appartement. S’il fait trop froid, on ne pourra pas rester. Déjà, là, c’est un peu limite, mais on arrive à tenir", confie-t-elle alors. Selon GRDF, 1 600 autres foyers sont concernés, comme elle. L’Île-de-France est la région la plus touchée, mais il y a des sites en grève partout sur le territoire. Au total, une vingtaine sont même totalement bloqués. Les salariés du groupe ont déjà obtenu une augmentation de 2,3%, mais les grévistes, eux, en réclament le double. De son côté, la direction nous dit regretter cette situation et tente de s’organiser pour aider ses clients. Le mouvement de grève est, quant à lui, reconduit jusqu’au 2 décembre. TF1 | Reportage M. Alibert, H. Hassiot