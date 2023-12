Neuf : le chiffre magique pour nous faire acheter

Certains prix pourraient donc vous mettre en appétit plus facilement et vous inciter à consommer, en jouant sur la corde sensible du bon prix. Ces étiquettes, vous les voyez partout. C'est le fameux prix psychologique, celui qui vous fait dire que 19,99 euros, ça vaut le coup, mais qu'à 20 euros, ça mérite peut-être réflexion. Les prix finissant par neuf semblent à chaque fois, ou presque, être une bonne affaire. L'une des explications repose sur le fonctionnement de notre cerveau. Il y accorde plus d'importance au chiffre de gauche que de droite. Mais lorsque les prix ne sont pas trop élevés, et que l'on n'est pas au centime près, l'astuce des prix en neuf n'est pas toujours un succès. Pour Anne Gougé, spécialiste en technique de vente, l'affichage de prix finissant par neuf a tout d'une grosse ficelle un peu dépassée. Un prix soldé semble bien plus fort aujourd'hui pour toucher le consommateur. Mais même une réduction peut-être trompeuse. Prenez par exemple ces deux baisses de prix, il y a fort à parier que la seconde ligne nous semblera plus avantageuse, car il y a deux dizaines d'écart. Et pourtant, les deux ont exactement la même réduction. C'est aussi ça l'illusion de faire une bonne affaire. TF1 | Reportage G. Frixon, C. Olive