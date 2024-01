Neuf mois d'attente pour voir un ophtalmo

Il est cinq heures du matin et Guy est bien déterminé à obtenir un rendez-vous avec un nouvel ophtalmologue. Le sien est parti à la retraite. Comme lui, 50 patients sans ophtalmo attendent devant un cabinet des Sables-d'Olonne (Vendée). Sous la tempête, ils attendent pendant trois heures. À huit heures 30, le cabinet ouvre et ces nouveaux patients obtiennent enfin leurs rendez-vous. Il y a un an, Jocelyne a déjà vécu la même situation ubuesque. Pourtant, aux Sables-d'Olonne, on compte sept ophtalmologues. Mais les patients viennent de tout le département, dans des communes devenues des déserts médicaux. "Contrairement à ce que l’on peut penser, il n’y a pas de manque d’ophtalmologue. C’est un problème de gestion territoriale. On a une gestion beaucoup trop centralisatrice de la démographie médicale", explique Frédéric Bizard, économiste spécialiste de la Protection sociale et de la santé. Les cabinets et surtout les patients attendent avec impatiente les nouveaux diplômés. Devenir ophtalmologue nécessite dix années d’études. TF1 | Reportage M. Monnier, F. Bourdillon