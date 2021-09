New York en état d’urgence face aux impressionnantes inondations

Toutes les voitures flottent et ce chauffeur de bus est pris au piège. Le quartier du Queens à New York est totalement inondé, l'état d'urgence est décrété. Surpris par la montée des eaux et le débordement des égouts, plusieurs conducteurs se sont retrouvés coincés dans la circulation, contraints d'abandonner leurs véhicules. Ces pluies torrentielles qui ont frappé le nord-est américain cette nuit sont les suites de l’ouragan Ida, devenu tempête tropicale. Difficile de se mettre à l'abri, à Manhattan, des torrents d'eau ont submergé le métro, alors que des passagers se trouvaient encore à bord des rames ou sur les quais. Un peu plus loin, dans le New Jersey, même scène d'inondation. Et c'est rarissime, l'aéroport de Newark a suspendu l'ensemble de ses vols. Et comme si la pluie ne suffisait pas, plusieurs tornades d'une grande violence ont traversé la région, détruisant sur leur passage des dizaines de maisons. Ce jeudi matin, la pluie et les vents se sont calmés. A leur retour, les sinistrés retrouvent leurs maisons inondées.