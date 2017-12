New York : les illuminations de Noël rendent la ville magique

A New York, du Rockefeller Center jusqu'aux dizaines de marchés de Noël et de patinoires qui inondent Manhattan, les rues sont illuminées. Mais le lieu le plus éblouissant est à Brooklyn, la folie américaine y prend tout son sens. Les décorations y font tellemnt d'étincelles que des visites guidées spécifiques ont été organisées. Aux Etats-unis, la plupart des propriétaires font appel à des prestataires pour sublimer leur maison. La facture peut facilement atteindre les 20 000 euros. Du côté des jouets, la boutique Hammacher Schlemmer est un passage obligé pour les Américains. Ce sujet a été diffusé dans le journal télévisé de 13h du 19/12/2017 présenté par Jean-Pierre Pernaut sur TF1. Vous retrouverez au programme du JT de 13h du 19 décembre 2017 des reportages sur l’actualité politique économique, internationale et culturelle, des analyses et rebonds sur les principaux thèmes du jour, des sujets en régions ainsi que des enquêtes sur les sujets qui concernent le quotidien des Français.