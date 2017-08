A Guingamp, les fans de football sont encore émerveillés par la performance du joueur brésilien Neymar hier soir. Le brésilien, auteur d'un but et d'une passe décisive a réussi ses débuts. Retransmis dans plus de 180 pays, le stade du Roudourou a été au centre de toutes les attentions le temps d'une soirée.