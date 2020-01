Ni train ni bus ne circule à Cambrai depuis le début de la grève

La grève des cheminots perturbe le trafic des transports publics dans les régions. Depuis cinq semaines, aucun train ni bus ne fonctionne à Cambrai, (Hauts-de-France). Les riverains sont obligés de s'adapter. Cette situation est une source de stress pour certains et une cause d'isolement pour d'autres. Ce sujet a été diffusé dans le journal télévisé de 13h du 08/01/2020 présenté par Jean-Pierre Pernaut sur TF1. Vous retrouverez au programme du JT de 13h du 8 janvier 2020 des reportages sur l'actualité politique économique, internationale et culturelle, des analyses et rebonds sur les principaux thèmes du jour, des sujets en régions ainsi que des enquêtes sur les sujets qui concernent le quotidien des Français.