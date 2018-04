Nîmes, une des villes les plus chaudes de France

L'été s'installe déjà à Nîmes, une commune du Sud de la France dans le département du Gard. Ce 24 avril, la prévision est de 28°C à l'ombre. Un épisode de fortes températures que les Nîmois apprécient et qu'ils ont l'habitude de vivre en période estivale. Chacun a sa façon de profiter du soleil. Ce sujet a été diffusé dans le journal télévisé de 13h du 24/04/2018 présenté par Jacques Legros sur TF1. Vous retrouverez au programme du JT de 13h du 24 avril 2018 des reportages sur l’actualité politique économique, internationale et culturelle, des analyses et rebonds sur les principaux thèmes du jour, des sujets en régions ainsi que des enquêtes sur les sujets qui concernent le quotidien des Français.