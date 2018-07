Nîmes vit une épisode de grosse chaleur

A Nîmes, la chaleur est presque étouffante. Les vacanciers doivent s'armer de courage pour faire une petite balade dans les rues et même pour prendre des photos. Les moins téméraires, eux, préfèrent passer du temps à l'ombre ou profiter des arrosages automatiques. Par ailleurs, certains touristes planifient leur journée à l'avance. Le matin, c'est "spécial shopping" et l'après-midi, c'est "spécial baignade". Ce sujet a été diffusé dans le journal télévisé de 13h du 19/07/2018 présenté par Jacques Legros sur TF1. Vous retrouverez au programme du JT de 13h du 19 juillet 2018 des reportages sur l'actualité politique économique, internationale et culturelle, des analyses et rebonds sur les principaux thèmes du jour, des sujets en régions ainsi que des enquêtes sur les sujets qui concernent le quotidien des Français.