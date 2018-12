Nice a organisé un repas solidaire pour les plus démunis

Plus de 200 personnes, des SDF et des familles vivant dans des structures d'accueil, ont été les convives de la mairie de Nice dans la soirée du 17 décembre 2018. Un repas de Noël solidaire y a été organisé. Une manière de recréer les liens sociaux et de partager de bons moments. Une occasion pour les bénévoles et les invités de profiter de la soirée. Ce sujet a été diffusé dans le journal télévisé de 13h du 18/12/2018 présenté par Jean-Pierre Pernaut sur TF1. Vous retrouverez au programme du JT de 13h du 18 décembre 2018 des reportages sur l'actualité politique économique, internationale et culturelle, des analyses et rebonds sur les principaux thèmes du jour, des sujets en régions ainsi que des enquêtes sur les sujets qui concernent le quotidien des Français.