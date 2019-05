Nice : c'est officiellement le début de l'été

L'été a pointé le bout de son nez dans le Midi et sur la Côte d'Azur. Beaucoup de monde sont attendus à Nice pour ce long week-end du 30 mai 2019, au grand bonheur des commerçants. Les terrasses commencent à se remplir de touristes mais aussi par les habitants eux-mêmes. L'occasion de profiter d'une eau à 18 degrés et d'un ciel bleu azur. Le chiffre d'affaires s'annonce solaire pour les marchands. Ce sujet a été diffusé dans le journal télévisé de 13H du 29/05/2019 présenté par Jean-Pierre Pernaut sur TF1. Vous retrouverez au programme du JT de 13H du 29 mai 2019 des reportages sur l’actualité politique économique, internationale et culturelle, des analyses et rebonds sur les principaux thèmes du jour, des sujets en régions ainsi que des enquêtes sur les sujets qui concernent le quotidien des Français.