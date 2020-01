Nice, candidate au patrimoine mondial de l'Unesco

Nice est officiellement candidate au patrimoine mondial de l'Unesco. Et les meilleurs ambassadeurs pour vanter ses atouts sont ses habitants. Ils apprécient sa douceur de vivre et son soleil. Mais la ville mise surtout sur son patrimoine architectural. L'Unesco rendra son avis en juillet 2021 sur le dossier de Nice. Ce sujet a été diffusé dans le journal télévisé de 13H du 14/01/2020 présenté par Jean-Pierre Pernaut sur TF1. Vous retrouverez au programme du JT de 13H du 14 janvier 2020 des reportages sur l'actualité politique économique, internationale et culturelle, des analyses et rebonds sur les principaux thèmes du jour, des sujets en régions ainsi que des enquêtes sur les sujets qui concernent le quotidien des Français.