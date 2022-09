Nice, déchaînement de violence en tribune

Quand Caroline a vu déferler des milliers de supporters allemands devant sa boutique, elle a eu peur. "Ils commencent à taper sur les vitres et des vitrines. Au départ, l'ambiance était bonne. Au fil des heures où ils étaient un peu plus alcoolisés, on ne peut plus contrôler", raconte-t-elle. Près de 10 000 supporters de Cologne avaient fait le déplacement à Nice. Le rassemblement est festif. Il commence à dégénérer dès le milieu d'après-midi. C'est aux abords du stade avant le match que les premiers incidents éclatent. Puis, à l'intérieur, des supporters allemands cagoulés quittent leur zone pour aller battre avec les Niçois. Et des supporters parisiens se joignent à eux. Fumigènes, barres de fer, 32 personnes sont blessées, dont une dans un état grave. "Pensez à l'exemple que ça donne à nos jeunes enfants. Ils croient que le foot et le sport, peuvent être comme ça. C'est lamentable", se plaint un homme. Trois enquêtes ont été ouvertes par le parquet de Nice pour dégradations, réunions et violences en réunion. TF1 | Reportage A. Flieller, D. Laborde