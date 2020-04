Nice équipe ses habitants en masques

La pénurie de masques se fait sentir dans l'Hexagone. Pour les particuliers, s'en procurer est presque impossible à l'heure actuelle. A Nice, la mairie s'est mobilisée pour le faire en commandant 900 000 masques lavables et réutilisables pour ses habitants. Pour cause, la municipalité veut rendre obligatoire le port du masque à partir du 11 mai. Ce sujet a été diffusé dans le journal télévisé de 13h du 20/04/2020 présenté par Jacques Legros sur TF1.