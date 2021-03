Nice remet en état ses plages

Chaque année, c'est le même chantier sur la promenade des Anglais. D'énormes camions déversent des tonnes de galets pour faire plage nette avant l'été. Les Niçois, qui y tiennent par-dessus tout, y sont habitués. "En tant que Niçoise, je préfère les galets", a confié une habitante. On a fait venir 3 000 mètres cubes de galets de la vallée de la Durance pour "engraisser" ces quatre kilomètres de littoral, connu dans le monde entier. Celui-ci est fortement exposé au coup de mer en hiver. La ville de Nice a une réputation à tenir. "C'est notre vocation d'accueillir des baigneurs sur les plages", a affirmé Arnaud Bonnin. À Nice, on rêve de soleil, de baignade et de plage. Voir que la saison se prépare redonne donc le moral à tout le monde. Tous ont hâte de ressortir les maillots et les serviettes. Les travaux seront terminés le 1er mai. La plage de la promenade aura retrouvé son bel aspect, celui d'une pente douce qui descend vers la mer Méditerranée, avec un goût de vacances et de liberté.