Nice s'inquiète face à la reprise épidémique

Dans la métropole de Nice, le taux d'incidence dépasse les 340 cas positifs au coronavirus sur 100 000 habitants. C'est trois fois plus qu'au niveau national. Une situation préoccupante, mais qui ne surprend pas vraiment les Niçois. Certains pensent que les courses de Noël y sont pour quelque chose. Doit-on s'attendre alors à de nouvelles restrictions ? Le ministre de la Santé, Olivier Véran, n'exclut pas un nouveau confinement. À Nice, personne ne le souhaite, mais beaucoup d'habitants pensent qu'il sera inévitable. "On n'est peut-être pas tout à fait assez sage et assez discipliné, mais ça fait quand même flipper", a confié une habitante. Ce lundi, le maire de Nice a réuni un conseil local de santé publique. Il y a selon lui, un lien entre le relâchement des mesures barrières et la hausse des contaminations. Christian Estrosi préconise des mesures restrictives de déplacement, notamment avec l'Italie et Monaco où le protocole sanitaire est allégé. Il demande également à ce que les contrôles sanitaires soient renforcés à l'aéroport.