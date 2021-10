Nicolas Sarkozy reconnu coupable dans l'affaire Bygmalion

Nicolas Sarkozy n'était pas présent pour entendre la présidente du tribunal annoncer la sanction. Il est reconnu coupable de financement illégal de sa campagne électorale de 2012. Il est condamné à un an de prison ferme, peine qu'il peut intégralement purger à domicile sous le régime de la surveillance électronique. Mais comme il a fait appel, cette peine est suspendue. "Le président Sarkozy n'a jamais demandé à être mieux traité qu'un autre, mais n'a aucune raison de l'être moins bien", déclare Me Thierry Herzog, avocat de Nicolas Sarkozy. Pour le tribunal, Nicolas Sarkozy était prévenu du risque de dépassement des dépenses de sa campagne électorale. Un dépassement de plus de 20 millions d'euros, en partie dissimulée par un système de fausse facturation. Lors du procès, il avait expliqué qu'étant à la fois président de la République et candidat à sa propre succession, il avait autre chose à gérer que le budget de sa campagne. C'est la deuxième fois en six mois que Nicolas Sarkozy est condamné par la Justice. En mars dernier, il avait écopé d'une peine de trois ans de prison dont un an ferme, dans l'affaire dites "des écoutes". Là encore, l'ancien président avait fait appel.