Nicolas Sarkozy s'est recueilli devant la dépouille de Johnny Hallyday

Ce vendredi 8 décembre 2017, Nicolas Sarkozy et son épouse sont venus se recueillir devant la dépouille de Johnny Hallyday au funérarium du Mont-Valérien. Les deux hommes étaient proches. D'ailleurs, c'est l'ancien président de la République qui a marié le chanteur à sa femme Læticia. Très touché, "c'est un pan entier de nos vies qui disparaît" a-t-il déclaré.