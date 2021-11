Nicoletta : l'interprète de "Mamy Blue" fête ses 50 ans de carrière

Les trompettes de la renommée honorent les 50 ans de scène d'une artiste à la voix rauque. Nicoletta dépose ses valises en 1961 à Saint-Germain-des-Prés. Elle a 19 ans à l'époque et retrouve son ami Hervé Vilard. Ensemble, ils ont démarré leur carrière. "C'est ma sœur. C'est ma famille. Nous nous sommes inventés", raconte le chanteur. Nicoletta a signé son premier contrat chez Barclay. Nicoletta salue les copains et côtoie les hits parades avant que "Mamy Blue" ne la propulse au sommet. "C'est énorme. Mamy Blue, c'était le numéro un des ventes. J'étais très contente, car j'ai battu Johnny", raconte la chanteuse. "Ça fait quarante ans que je la suis. Elle m'a ébloui ce soir" ; "Elle fait partie de la famille et franchement, c'est quand même une petite légende", racontent des téléspectateurs. Entre émotions et joie des retrouvailles, Nicoletta a triomphé une fois de plus devant ses amis et son public. Un beau cadeau d'anniversaire.