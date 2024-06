Nid-de-poule : qui doit payer les réparations sur mon véhicule ? Le 13H à vos côtés

Quand des dégâts sont occasionnés par un nid-de-poule sur votre véhicule, vers qui se tourner ? Pas simple d'avoir les bons réflexes, on pense de suite à son assurance auto. Le problème, si vous êtes assurés au tiers, vous n'aurez droit à rien, puisque vous avez fait ça tout seul. Et si vous êtes assurés tous risques, certes les réparations seront prises en charge, mais moyennant une franchise, un malus et le risque d'être résilié. Il faut donc essayer de rechercher la responsabilité du gestionnaire de voirie. C'est lui qui est responsable de l'entretien des routes. Une fois identifié, on envoie une lettre recommandée dans laquelle on demande une indemnisation. Ajoutez-y quand même un petit dossier : les photos du nid-de-poule, sa localisation, des photos des dégâts sur votre véhicule, ainsi qu'un devis des réparations. Il faut également montrer qu'il n'y avait pas de panneau de signalisation adéquat pour alerter les conducteurs, ce qui est important. Une fois saisi, le gestionnaire de voirie va devoir démontrer qu'il n'a pas failli à son obligation d'entretien de la chaussée. T. Coiffier