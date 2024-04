Nids de poule : pourquoi les réparer côute si cher ?

C'est parti pour la saison des nids de poule. Les agents de la ville de Pont-à-Mousson (Meurthe-et-Moselle) vont passer plusieurs semaines à parcourir les 90 kilomètres de chaussées municipales pour reboucher les trous, en espérant que cela tienne le plus longtemps possible. Mais la chaussée finit souvent par se dégrader à nouveau entre les rebouchages, avec toujours les mêmes soucis pour les usagers de la route. Selon un conducteur, "les suspensions, elles n'apprécient pas". "Il faut être très très vigilant parce que, avec les nids de poule, on perd facilement l'équilibre, une maîtrise de la moto", affirme un motard. Mais rénover une chaussée prend du temps, car il faut souvent attendre de se coordonner avec d'autres travaux de canalisation, par exemple. Et il y a bien sûr un coût toujours plus important, surtout si on décide de refaire toutes les chaussées en profondeur. Le souci pour les collectivités, c'est qu'il y a désormais des dégradations de chaussée toute l'année. Les nids de poule risquent encore de se multiplier, tout comme les sites internet qui permettent de les signaler. TF1 | Reportage V. Dietsch, C. Hanesse