Nids-de-poule sur votre route : à qui les signaler ?

Après la vague de froid de ces derniers jours, beaucoup de nids-de-poule sont apparus et ceux qui étaient déjà présents se sont davantage creusés. Mais pour tous conducteurs, éviter un nid-de-poule à la dernière minute n'est pas une expérience nouvelle. Alors, sachez que quand vous en voyez, vous pouvez avertir les gestionnaires de la route concernée. Pour la voie communale, c'est la mairie, la départementale, le département et la nationale, la direction interdépartementale des routes. Par contre, une fois prévenus, ces gestionnaires ne sont pas forcément obligés d'intervenir. C'est pour cette raison que des panneaux "Trous en formation" sont parfois présents sur les routes. Néanmoins, ils n'ont pas intérêt à tarder pour agir, car en cas d'accident, ils devront verser des indemnités. Quant au prix des travaux, cela varie en fonction de l'ampleur des dégâts et de la météo. On estime que les collectivités payent entre sept millions d'euros pour les années classiques et dix millions les années de grand froid, rien que pour boucher ces trous.