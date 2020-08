Niger : la communauté française de Niamey s'inquiète

L'émotion est vive chez les Français vivant à Niamey, au Niger. Six de leurs compatriotes ont été tués dimanche dernier dans la réserve de girafes de Kouré. La communauté française, et plus globalement celle des expatriés, s'attend à un renforcement des mesures de sécurité.