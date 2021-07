Nigloland, le plus grand des petits parcs d'attractions

Au cœur de la forêt et des vignes champenoises, on devine à peine les manèges de Nigloland, le plus grand des petits parcs d'attractions. Sébastien, Marie-Laure et leurs trois enfants y viennent depuis trois ans. Pour cette famille, Nigloland est une institution derrière laquelle se cache deux frères inséparables. En 1987, Philippe et Fabrice Gélis ont installé le train, la toute première attraction du parc. Celui-ci se fraie un chemin au milieu des arbres centenaires. Les deux frères se sont lancés le défi d'attirer les visiteurs hors des villes, en pleine nature. Pari différent, mais réussi. Il faut dire que chez les Gélis, l'amour des manèges se transmet depuis cinq générations. Descendants de forains, le destin de ces deux frères est tout tracé depuis leur plus jeune âge. Dans ce parc se trouve un carrousel datant de près d'un siècle, ayant appartenu à leur grand-père. Un trésor familial que Philippe partage aujourd'hui avec son fils Rodolphe. En 2017, ce dernier a tout quitté pour reprendre le flambeau et perpétuer l'histoire de sa famille.