Nikos Aliagas témoigne : "restez chez vous"

Les personnels sur le terrain se battent avec une énergie folle contre le Covid-19. Nikos Aliagas a tenu à les remercier et il en a profité pour sensibiliser tous les Français à leur venir en aide. Pour lui, une seule règle est indiscutable : rester confiné chez soi. C'est le meilleur des soutiens pour ceux qui nous protègent au péril de leur vie. Ce sujet a été diffusé dans le journal télévisé de 13h du 27/03/2020 présenté par Jacques Legros sur TF1. Vous retrouverez au programme du JT de 13h du 27 mars 2020 des reportages sur l'actualité politique économique, internationale et culturelle, des analyses et rebonds sur les principaux thèmes du jour, des sujets en régions ainsi que des enquêtes sur les sujets qui concernent le quotidien des Français.